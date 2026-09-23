Утром 23 сентября в Сочи работают 47 АЗС

По данным на 09:00 мск 23 сентября в Сочи работают 47 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно информации, предоставленной топливными операторами Сочи, АИ-100 есть только на 6 станциях, АИ-95 — на 29 заправках, АИ-92 — на 32 АЗС, дизельное топливо — на 38 автозаправочных станциях, а СУГ доступен на 12 заправках.

По данным мэрии, актуальную информацию о наличии бензина в Сочи можно узнать по телефону многоканальной горячей линии: 8(862) 296-59-90 и в официальном чат-боте администрации города-курорта. Сведения также можно получить на информационных стелах заправок, официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Алина Зорина