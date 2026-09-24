В Адыгее камеры выявили 1,6 млн нарушений ПДД на 1,3 млрд рублей

В Адыгее за восемь месяцев 2026 года комплексы фото- и видеофиксации выявили 1,6 млн нарушений правил дорожного движения, штрафы по которым составили 1,3 млрд руб. Это на 200 тыс. нарушений больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое со ссылкой на Центр безопасности дорожного движения республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За январь—август в республике было оплачено более 1,06 млрд руб. штрафов — на 100 млн руб. больше, чем годом ранее. При этом с 2025 года штрафы за нарушения ПДД были увеличены. В частности, минимальный штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 750 руб., максимальный в зависимости от величины превышения — 5 тыс. руб.

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Адыгее также наращивается сеть комплексов фиксации. В 2025 году вместо запланированных 16 комплексов установили 32 камеры. В 2026 году планировалось установить еще 16, однако за счет экономии по итогам закупок их количество увеличили до 31.

Всего за два года в республике установили 63 новых комплекса вместо первоначально предусмотренных 32. По данным Центра безопасности дорожного движения, всего в Адыгее действует 240 комплексов: 83 на федеральных дорогах, 64 на региональных и 93 на муниципальных.

Места установки оборудования определяются совместно с Госавтоинспекцией по результатам мониторинга дорожной обстановки и анализа аварийности. В первую очередь рассматриваются участки концентрации ДТП, характер нарушений и другие факторы, влияющие на безопасность движения.

После определения потенциально аварийных участков специалисты Центра безопасности дорожного движения и Госавтоинспекции проводят их совместное обследование, оценивая интенсивность движения, состояние дорожной инфраструктуры и организацию движения.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в 2025 году Республика Адыгея перевыполнила план установки комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД: помимо изначально запланированных 16 камер, дополнительно установлены еще 16 устройств за счет экономии средств.

Анна Гречко