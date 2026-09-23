Уральца осудили условно за крупное мошенничество с «Пушкинскими картами»

Суд назначил 3,5 года лишения свободы условно 23-летнему жителю Новоуральска за хищение средств через схему с «Пушкинскими картами», сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Его судили по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Следствие установило, что уралец собирался похитить бюджетные средства, выделяемые для «Пушкинских карт». В Новоуральске он оформил ИП и через билетный агрегатор заявил себя организатором показа мультфильмов в двух кинотеатрах в Чебоксарах (Чувашия) и Саранске (Мордовия). Однако организовывать показы он не собирался.

Вместе с сообщником, у которого был доступ к картам, он продавал билеты. Деньги за них аккумулировались в личном кабинете фигуранта на сайте билетного агрегатора. За продажу он получил свыше 2,1 млн руб., однако полностью не смог вывести деньги, поскольку его профиль заблокировали из-за подозрения в мошенничестве. Противоправные действия осужденного были выявлены оперативниками УФСБ России по республике Мордовия при содействии сотрудников полиции.

Во время расследования фигурант возместил ущерб. Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство.

Ирина Пичурина