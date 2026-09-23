Первый в России школьный киберполигон запустили в Удмуртии

Первый в России киберцентр с действующим школьным киберполигоном «Академия_24» открылся на базе школы №24 в Сарапуле. На площадке учащиеся будут отрабатывать навыки обнаружения и устранения последствий компьютерных атак. Об этом сообщает минцифры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Киберполигон работает на платформе Ampire Junior. В рамках проекта более 4 тыс. школьников смогут получить практические навыки в сфере информационной безопасности под руководством сертифицированных педагогов.

Проект стал победителем грантового конкурса «Движения Первых». На его реализацию школе выделили 10 млн руб.

На базе киберцентра планируют проводить межшкольные хакатоны и соревнования по защите информации, а также готовить школьников к олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства.

«Рассчитываю, что киберцентр станет учебно-тренировочной площадкой для всех школьников Удмуртии»,— сказал и. о. министра цифрового развития Удмуртии Александр Олюнин.

По его словам, единая образовательная среда для подготовки специалистов по информационной безопасности имеет стратегическое значения для защиты данных и внедрения новых технологий.