В Северной Осетии из-за взрыва бытового газа пострадал пенсионер

В Северной Осетии из-за взрыва бытового газа пострадал 74-летний местный житель. ЧП произошло вечером 22 сентября в частном доме селения Чикола, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Хлопок газовоздушной смеси произошел без последующего горения. Пострадавшего с ожогами госпитализировали в Клиническую больницу скорой помощи (КБСП).

Аналогичный случай произошел недавно в селе Новый Хушет под Махачкалой. Местного жителя также госпитализировали с ожогами.

Мария Хоперская