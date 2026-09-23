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Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 514 дронов

Ночью 23 сентября над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими российскими регионами уничтожили 514 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

О работе ПВО, помимо вышеуказанных регионов, отчитались в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, областях, республиках Башкортостан, Татарстан.

Дроны сбили и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мария Хоперская

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