Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 514 дронов
Ночью 23 сентября над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими российскими регионами уничтожили 514 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ
О работе ПВО, помимо вышеуказанных регионов, отчитались в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, областях, республиках Башкортостан, Татарстан.
Дроны сбили и над акваториями Азовского и Черного морей.