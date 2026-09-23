Над Ростовской областью и другими регионами РФ сбили 514 дронов

В ночь на 23 сентября над Ростовской областью и другими российскими регионами уничтожили 514 БПЛА. Об этом сообщили в минобороны РФ.

О работе ПВО отчитались в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, областях, Краснодарском крае, республиках Крым, Башкортостан, Татарстан.

Дроны сбили и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что воздушную атаку отразили в Батайске и Таганроге, а также в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тацинском, Милютинском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Мария Хоперская