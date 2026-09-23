Жительница Ставрополья передала мошенникам почти 15 млн рублей

Почти 15 млн руб. потеряла 54-летняя жительница Минераловодского округа, поверившая людям, представлявшимся сотрудниками государственных, правоохранительных и финансовых структур. Об этом сообщили в полиции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Схема началась в сентябре 2025 года, когда с женщиной связался человек, представившийся сотрудником госоргана. Под предлогом оформления личных документов он убедил ее перейти по ссылке и сообщить персональные данные. После этого другой собеседник, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов, заявил, что от имени женщины якобы пытались незаконно перевести деньги, и предложил помочь избежать уголовной ответственности.

Затем к разговору подключился еще один человек, представившийся сотрудником финансовой организации. Он сообщил, что для защиты накоплений от незаконного списания необходимо снять деньги и передать их представителю «службы безопасности». Женщина сняла со счета 12,7 млн руб., приехала в назначенное место в Минеральных Водах и отдала наличные неизвестному.

На этом взаимодействие не прекратилось. В октябре 2025 года после зачисления на счет потерпевшей еще одной крупной суммы злоумышленники вновь связались с ней под предлогом проведения финансовой проверки. Сначала они убедили ее перевести через банкомат 600 тыс. руб., затем — еще 1,6 млн руб.

В дальнейшем собеседники продолжали выдавать себя за представителей государственных и финансовых организаций и давали женщине новые указания. О том, что стала жертвой мошенничества, она узнала только в сентябре 2026 года после разговора с дочерью, которой рассказала о происходящем.

Следственный отдел ОМВД России «Минераловодский» возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве. Личности причастных к хищению устанавливаются. Общий ущерб составил почти 15 млн руб.

Валерий Климов