Владелец участка в Шолоховском районе возместил 690 тысяч рублей за порчу сельхозземель

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия получило платежное поручение на сумму 690 тыс. руб. от владельца земельного участка, возместившего ущерб, причиненный землям сельхозназначения в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В марте 2025 года в ходе выездного обследования участка в Шолоховском районе площадью около 1 га специалисты обнаружили несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов. Размещение отходов привело к химическому загрязнению почвы. Это расценивается как порча земель сельскохозяйственного назначения.

Собственнику земельного участка направили претензию с требованием возместить ущерб в размере более 690 тыс. руб. Однако, требование не было выполнено и ведомство обратилось в Арбитражный суд Ростовской области, который удовлетворил иск в полном объеме. Исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Платежи по искам о возмещении вреда окружающей среде имеют целевое назначение: взысканная сумма зачислена в бюджет Шолоховского района и будет направлена на восстановление природных объектов.

Мария Хоперская