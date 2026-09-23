Тюменская область стала одним из лидеров по внедрению мессенджера Max

По внедрению цифровых сервисов в российском мессенджере Max Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров, а среди субъектов Уральского федерального округа (УрФО) заняла второе место, сообщил губернатор Александр Моор в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Одними из самых востребованных местных сервисов с ботами стали «Паводок72», викторина «Знай свой край», запись к врачу и «Мои документы».

«Региональных сервисов становится все больше. Чтобы пользоваться ими было удобнее, мы разрабатываем единую витрину всех цифровых продуктов и каналов нашего региона в мессенджере»,— добавил глава региона.

Ирина Пичурина