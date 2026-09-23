В Краснодарском крае по «Семейной ипотеке» выдали кредитов на 755 млрд рублей

В Краснодарском крае по программе «Семейная ипотека», действующей с 2018 года, выдано 151 тыс. кредитов на сумму 755 млрд руб. Информация об этом содержится в отчете «Дом.РФ». В регионе данный продукт стал крупнейшим среди основных льготных программ как по объему, так и по числу выдач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По программе «Льготная ипотека», действовавшей с 2020 года по 1 июля 2024 года, на Кубани выдали 113 тыс. кредитов на 437 млрд руб. По «ИТ-ипотеке» показатель составил 4,3 тыс. кредитов на 33,8 млрд руб.

В Республике Адыгея по «Семейной ипотеке» выдано 14 тыс. кредитов на 64 млрд руб., по «Льготной ипотеке» — 6,5 тыс. кредитов на 20,3 млрд руб.

Мария Хоперская