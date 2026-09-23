В Дагестане по «Семейной ипотеке» выдали кредитов на 10,6 млрд рублей

В Республике Дагестан по программе «Семейная ипотека», действующей с 2018 года, выдали 2,3 тыс. кредитов на общую сумму 10,6 млрд руб. Информация об этом содержится в отчете «Дом.РФ». По программе «Льготная ипотека», действовавшей с 2020 года по 1 июля 2024 года, в Дагестане выдали 500 кредитов на 1,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ставропольском крае показатели существенно выше: по «Семейной ипотеке» — 36 тыс. кредитов на 145 млрд руб., по «Льготной ипотеке» — 18 тыс. на 53 млрд руб., по «ИТ-ипотеке» — 600 кредитов на 3,4 млрд руб.

Мария Хоперская