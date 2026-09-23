По семейной ипотеке в Ростовской области выдали кредитов на 314 млрд рублей

В Ростовской области по программе «Семейная ипотека», действующей с 2018 года, выдано 73 тыс. кредитов на общую сумму 314 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные из отчетов «Дом.РФ». В целом по России по всем льготным ипотечным программам выдано 4 млн кредитов на 19 трлн руб., из которых более 2 млн приходится на «Семейную ипотеку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ

По программе «Льготная ипотека», действовавшей с 2020 года по 1 июля 2024 года, в регионе выдали 51,3 тыс. кредитов на 155 млрд руб. По «ИТ-ипотеке» показатель составил 2 тыс. кредитов на 12 млрд руб.

Льготные программы наиболее востребованы в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской и Тюменской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, а также Ростовской и Новосибирской областях.

Мария Хоперская