Более 2,6 тыс. потерянных вещей вернули пассажирам СвЖД с начала года

С начала 2026 года по август через онлайн-сервис РЖД владельцам вернули более 2,6 тыс. предметов, забытых в поездах дальнего следования на территории Свердловской железной дороги, сообщили в пресс-службе СвЖД. Было найдено на 5% больше предметов, чем за январь-август прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Только за три летних месяца к пассажирам вернулось 1,2 тыс. вещей. Летом в вагонах забывали аксессуары для пляжного отдыха: аквашузы, соломенные шляпы, полотенца. Среди необычных находок были танцевальная трость и два костюма Белоснежки. Тем не менее, наиболее распространенными забытыми предметами остаются электронные гаджеты, зарядники, документы и детские игрушки.

Если вещь потеряна, необходимо зайти на сайт РЖД, открыть раздел «Услуги и сервисы» и заполнить данные по ссылке «Поиск забытых вещей». С апреля процедура поиска стала быстрее: заявка теперь сразу направляется начальнику поезда и проводнику. Это позволяет начать розыск имущества еще во время движения состава, а не ждать прибытия на конечную станцию, как это происходило ранее.

Ирина Пичурина