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На Дону расширили перечень участников СВО для получения льгот

Правительство Ростовской области расширило перечень участников специальной военной операции, дети которых могут получить бесплатные путевки на отдых и оздоровление. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства региона от 21 сентября. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В новой редакции к участникам СВО, дети которых относятся к получателям меры поддержки, отнесены не только военнослужащие, указанные в прежней редакции порядка, но и граждане, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также вооруженной провокации на государственной границе. Кроме того, в перечень включены лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований ДНР и ЛНР, а также некоторые категории граждан, выполнявших соответствующие задачи на территориях новых регионов России.

В постановлении отдельно прописан порядок подтверждения такого статуса. В зависимости от основания это могут быть документы, выданные воинскими частями, федеральными и региональными органами власти, а также военно-врачебными комиссиями. Для случаев гибели или смерти участника СВО предусмотрены документы, подтверждающие соответствующий факт.

Одновременно правительство уточнило порядок предоставления бесплатных путевок детям и выплаты компенсации их стоимости. Заявление можно подать в органы социальной защиты по месту жительства ребенка, в том числе в электронной форме через ЕПГУ. Для получения компенсации установлен перечень документов, подтверждающих оплату путевки и расходы на проезд ребенка к месту отдыха и обратно.

Изменения внесены в действующий порядок организации отдыха и оздоровления детей, утвержденный постановлением правительства Ростовской области от 14 января 2025 года №19. Постановление №770 вступает в силу со дня официального опубликования.

Валерий Климов

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