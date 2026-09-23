Театры драмы Екатеринбурга и Нижнего Тагила договорились об обмене спектаклями

Свердловский театр драмы и Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-Сибиряка договорились об обмене спектаклями, рассказал худрук Нижнетагильского театра Игорь Булыгин на пресс-конференции в рамках открытия нового театрального сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптура "Спешащие на премьеру" у Свердловского академического театра драмы в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Скульптура "Спешащие на премьеру" у Свердловского академического театра драмы в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

С ноября и в течение всего сезона коллективы будут раз в месяц меняться площадками. «Это пока перспективный план, но надеюсь, все состоится. Зритель в зале есть — это радостно»,— добавил Игорь Булыгин.

В июне Нижнетагильский театр впервые побывал на гастролях в Бресте, где показал «Село Степанчиково», «Трех мушкетеров» и «Ужин дураков». Новый сезон у него стартовал с премьеры спектакля «Предания Уральских гор», который будет показан в Новоуральске, Серове, Ирбите, Каменске-Уральском и Екатеринбурге.

На сцене Нижнетагильского драматического театра 1 апреля пройдет фестиваль-конкурс театральных капустников «Золотая кочерыжка». Организаторы ежегодно предлагают новую тему. Традиционно профессиональные коллективы будут выступать с музыкальными пародиями, театральными байками, эксцентричными танцами, вокальными шутками и скетчами.

София Паникова