Ставрополье снизило норматив оплаты диспансеризации женщин почти на 9,5%

Правительство Ставропольского края снизило норматив финансовых затрат на проведение диспансеризации женщин репродуктивного возраста в системе обязательного медицинского страхования с 3,06 тыс. до 2,77 тыс. рублей за комплексное посещение. Одновременно в территориальной программе ОМС увеличен норматив оплаты медицинской помощи в связи с заболеваниями, а нормативы на диспансерное наблюдение снижены. С соответствующим постановлением ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно поправкам, норматив финансовых затрат на диспансеризацию взрослого населения репродуктивного возраста для оценки репродуктивного здоровья уменьшен с 1 938,36 до 1 790,50 руб. за комплексное посещение, или на 7,6%. Для диспансеризации женщин показатель снизился с 3 060,91 до 2 772,07 руб., то есть на 288,84 руб., или 9,4%.

Одновременно стоимость строки программы по диспансеризации репродуктивного здоровья сокращена с 718,09 млн до 663,31 млн руб. Для диспансеризации женщин показатель составляет 525,68 млн руб. против 580,46 млн руб. ранее. В обоих случаях разница составляет 54,77 млн руб.

В противоположную сторону изменен норматив оплаты медицинской помощи, оказываемой в связи с заболеваниями: для территориальной программы ОМС он увеличен с 2 116,98 до 2 145,92 руб. за обращение. Стоимость соответствующей строки программы выросла с 7,21 млрд до 7,31 млрд руб. — на 98,58 млн руб. Для базовой программы ОМС норматив увеличен с 2 113,48 до 2 142,51 руб. за обращение.

При этом норматив финансовых затрат на медицинскую помощь в связи с диспансерным наблюдением снижен с 3 119,73 до 3 057,20 руб. за комплексное посещение. Стоимость этой строки программы уменьшена с 2,185 млрд до 2,141 млрд руб. Внутри нее норматив оплаты помощи при болезнях системы кровообращения снижен с 3 688,06 до 3 564,10 руб. за комплексное посещение.

Кроме финансовых показателей, сентябрьская поправка изменила один из нормативов объема медицинской помощи: в сноске 7 таблицы 2 показатель заменен с 0,00078 на 0,000078.

Постановление также содержит изменения порядка оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан, правил доставки некоторых пациентов в медорганизации и состава организаций — участников территориальной программы.

Валерий Климов