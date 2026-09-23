Роспотребнадзор помог жительнице Дагестана вернуть списанные 510 тысяч рублей

Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан добилось возврата 510 тыс. руб., незаконно списанных банком в счет процентов по кредитам на обучение. Как сообщили в пресс-службе ведомства, средства полностью возвращены на кредитные счета заемщицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Потерпевшая оформила кредитные договоры через Московский университет «Синергия» на оплату обучения двух дочерей в июле 2025 года. Уже 22 августа договоры с вузом были расторгнуты, после чего заемщица обратилась к университету с просьбой вернуть средства в банк. «Синергия» подтвердила расторжение и уведомила заявительницу о выполнении всех обязательств.

Тем не менее банк на протяжении более года продолжал списывать проценты по кредитам, а на обращения клиентки отвечал формальными отписками. Женщина обратилась в отдел защиты прав потребителей Роспотребнадзора, специалисты которого провели проверку. По ее итогам университет заявил, что уведомил банк о расторжении договоров, однако банк настаивал на том, что уведомлений не получал и средства не поступали.

После повторного запроса Роспотребнадзора «Синергия» перечислила 510 тыс. руб. в банк, после чего деньги были зачислены на кредитные счета заявительницы.

Мария Хоперская