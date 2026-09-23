В Ростове выставили на торги изъятый участок под снос самовольной постройки
Администрация Ростова-на-Дону объявила публичные торги по продаже земельного участка по адресу Лазаревская, 32. Информация об этом опубликована на сайте мэрии города.
Землю площадью 439 кв. м выставили на продажу после решения Железнодорожного районного суда об изъятии территории и последующей реализации. Сейчас на участке расположен многоквартирный жилой дом, признанный судом самовольной постройкой. Согласно условиям торгов, новый собственник обязан демонтировать здание в течение 12 месяцев с момента приобретения. Оценочная стоимость работ по сносу составляет 813 тыс. руб.
Стартовая цена лота — 6,28 млн руб. Вид разрешенного использования территории — многоквартирная жилая застройка. Прием заявок завершается 19 октября, аукцион состоится 23 октября.