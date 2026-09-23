Арбитраж в Ростове принял заявление о банкротстве Таганрогского авиазавода

Арбитражный суд Ростовской области принял заявление о признании банкротом предприятия «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» (ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). С иском в суд обратилось предприятие ООО «Востокинвестпроект», о чем свидетельствует информация в определении суда.

Сумма требования ООО «Востокинвестпроект» составляет 2,4 млн руб. Право требования долга перешло истцу от компании «Русский свет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Ранее, 21 августа, от ООО «Милленниум-командировочные решения» в суд поступило аналогичное заявление. Однако, 27 августа его оставили без движения.

Дата рассмотрения обоснованности заявления «Востокинвестпроекта» будет определена после вынесения решения вопроса о принятии первого заявления.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что арбитражный суд Ростовской области возвратил исковое заявление ООО «Защита ТЭК» к АО «Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс им. Г. М. Бериева» о взыскании почти 54 млн руб. Решение принято из-за того, что истец не устранил процессуальные нарушения в установленные судом сроки.

ООО «Защита ТЭК» требовало с авиазавода задолженность по договору поставки от 17 июля 2025 года в размере 48 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами — 5,9 млн руб.

Мария Хоперская