На улице Красноармейской в центре Ростова с 12 октября запретят парковку

С 12 октября в Ростове-на-Дону вводится запрет на остановку и парковку автомобилей на ряде участков улицы Красноармейской. Как сообщили в администрации города, ограничения связаны со сменой схемы движения на данном направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Запрет будет действовать на следующих отрезках: по северной стороне — от пер. Халтуринского до дома № 5, от дома № 157 до пер. Крепостного, а также от пр. Театрального до дома № 157. По южной стороне — от дома № 154 до пер. Семашко, от дома № 254 до пер. Крепостного.

Мария Хоперская