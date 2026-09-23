Северная Осетия и Дагестан вошли в топ регионов по производству тихих и игристых вин

По итогам первых восьми месяцев 2026 года производство тихих вин в Северной Осетии составило 2,2 млн дал. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение, республика вошла в тройку регионов-лидеров по этому показателю, сообщил «Ъ» со ссылкой на данные Росалкотабакконтроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ежов / Коммерсантъ Фото: Егор Ежов / Коммерсантъ

Дагестан занял четвертое место с объёмом 1,5 млн дал, продемонстрировав рост на 6,7% год к году. Ставропольский край оказался на восьмой позиции: здесь выпуск тихих вин сократился на 38,5%, до 305 тыс. дал.

В сегменте игристых вин Дагестан и Северная Осетия заняли второе и пятое места соответственно. В Дагестане выпустили 931 тыс. дал — на 24,8% меньше, чем годом ранее. В Северной Осетии производство сократилось на 19,2%, до 401,7 тыс. дал.

Мария Хоперская