В Дагестане число детей-сирот снизилось на 30%

На расширенном совещании в министерстве труда Республики Дагестан сообщили о сокращении числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Показатель уменьшился на 30 % (927 человек) за последние годы. В специализированных учреждениях региона на данный момент остаются 68 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Положительная динамика сохраняется и в этом году: с начала 2026 года региональный список детейсирот сократился еще на 208 человек. По состоянию на 1 сентября большинство детей — 2 134 — воспитываются в замещающих семьях. В казенных учреждениях находятся 68 ребят, из которых 15 — сироты и 53 — дети, оставшиеся без попечения родителей.

Профильным ведомствам поручили провести точечные проверки в социальных учреждениях и существенно ускорить процесс устройства оставшихся детей в семейную среду.

Мария Хоперская