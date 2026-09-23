Ростовчане подали 306 заявлений на матпомощь после атаки БПЛА 6 сентября

После атаки БПЛА 6 сентября 306 ростовчан подали заявления на получение материальной помощи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ городской администрации Сергея Каменецкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Заявок на компенсацию ущерба, нанесенного транспортным средствам, не поступало.

После результате атаки дронов 6 сентября сообщалось о повреждении многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, а также частных домов в Азовском, Мясниковском районах и в Батайске. По данным региональных властей, было сбито около 30 БПЛА.

Пострадали четыре человека, двое из них — пятилетний мальчик и его мать — были доставлены в больницу.

Мария Хоперская