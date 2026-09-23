В Сочи отменили угрозу атаки дронов и безэкипажных катеров

В Сочи, по состоянию на 06:19 утра, 23 сентября, отменена угроза атаки беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее сообщалось, что на территории города временно ограничили доступ к пляжным территориям и набережным. На побережье организовали речевое оповещение жителей и гостей курорта о возможной опасности.

Жителей и гостей Сочи призвали соблюдать меры предосторожности и не посещать временно ограниченные для доступа территории. В случае возникновения нештатной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Мария Хоперская