Производство тихих вин на Дону уменьшилось на 10%

По итогам первых восьми месяцев 2026 года производство тихих вин в Ростовской области составило 134,4 тыс. дал. Это на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил «Ъ» со ссылкой на данные Росалкотабакконтроля.

По этому показателю регион занял девятое место среди субъектов России. Выпуск игристых вин снизился на 1%, до 86,4 тыс. дал — здесь область также расположилась на девятой строчке рейтинга.

В целом по России за первые восемь месяцев 2026 года производство тихого вина сократилось на 14,8% год к году и составило 20,46 млн дал. Игристого вина произвели 8,88 млн дал — на 14,6% меньше прошлогоднего показателя.

Мария Хоперская