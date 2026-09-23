В городе Шахты из-за аварии нарушили водоснабжение восьми улиц

В городе Шахты на трубопроводе по улице Раздольная произошла авария. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из-за аварии снижено давление холодного водоснабжения на улицах Кошевого, Престольная, Раздольная, Волкова, Суворовская, Фруктовая, Некрасова, а также в переулке Ягодный.

Устранение неисправности запланировано на 23 сентября с 09:30. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ».

Константин Соловьев