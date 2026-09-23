В Севастополе уточнили порядок продажи топлива на АЗС 23 сентября

Правительство Севастополя сообщило о порядке продажи топлива на автозаправочных станциях 23 сентября. На АЗС «ТЭС» бензин трех марок — АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 — будет продаваться по QR-кодам с лимитом до 20 л.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бензин АИ-92 и АИ-95 по QR-коду будет отпускаться по цене не выше 100 руб. за литр. Дизельное топливо и дизельное топливо NP можно будет приобрести в свободной продаже, лимит составляет до 40 л.

Продажа бензина по QR-кодам на АЗС «ТЭС» будет проходить с 09:00 до 16:00. В правительстве уточнили, что из-за ограниченного количества топлива после 16:00 заправить автомобиль по QR-коду будет нельзя. При этом в канистры разрешено заправлять только АИ-92, ДТ и ДТ NP — для использования в домашних генераторах.

Пропан можно будет заправить на трех АЗС «ТЭС»: на Городском шоссе, где разрешена заправка автомобилей и баллонов, а также на улицах Хрусталева, 6, и Крестовского, 56, для автомобилей. Лимит составляет до 40 л.

На восьми АЗС «АТАН» по QR-кодам будет доступен бензин АИ-95. Его продажа начнется в 10:00, лимит также составит 20 л, а цена — не выше 100 руб. за литр. Из-за ограниченного количества топлива заправка в канистры на этих станциях запрещена.

Продажа бензина по QR-кодам на АЗС «АТАН» будет проходить до 16:00. Если QR-код получен, воспользоваться им необходимо в установленный период.

Рассылка QR-кодов начнется в 21:00. Если заявка на получение кода была подана ранее, она остается активной. Новую заявку можно подать в любое время, однако она будет учтена уже при выдаче кодов на следующий день. В правительстве рекомендуют проверить наличие кода в боте до 21:30.

Также жителей призвали перед поездкой проверять карту расположения АЗС: топливо доступно не на всех станциях. Наличие топлива на конкретной АЗС можно проверить онлайн.

Мария Удовик