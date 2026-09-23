В Севастополе установили единую зону охраны для Байдарских ворот и памятного знака
Для Байдарских ворот и памятного знака в районе боев Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов установили объединенную зону охраны. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства Севастополя.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Теперь для двух объектов культурного наследия действует единая охранная зона и зона регулирования застройки. В этих границах запрещено новое строительство, а высота и этажность новых объектов ограничены.
Ранее охранная зона распространялась только на Байдарские ворота. Теперь в нее также включен памятный знак в районе боев Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов.
Как сообщили в правительстве Севастополя, губернатор Михаил Развожаев поручил привести Байдарские ворота в порядок.
Установление объединенной зоны охраны предусматривает единые ограничения для территории вокруг двух объектов культурного наследия. В частности, новое строительство на этой территории не допускается, а параметры новых объектов по высоте и этажности ограничиваются.