В Севастополе установили единую зону охраны для Байдарских ворот и памятного знака

Для Байдарских ворот и памятного знака в районе боев Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов установили объединенную зону охраны. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Теперь для двух объектов культурного наследия действует единая охранная зона и зона регулирования застройки. В этих границах запрещено новое строительство, а высота и этажность новых объектов ограничены.

Ранее охранная зона распространялась только на Байдарские ворота. Теперь в нее также включен памятный знак в районе боев Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов.

Как сообщили в правительстве Севастополя, губернатор Михаил Развожаев поручил привести Байдарские ворота в порядок.

Установление объединенной зоны охраны предусматривает единые ограничения для территории вокруг двух объектов культурного наследия. В частности, новое строительство на этой территории не допускается, а параметры новых объектов по высоте и этажности ограничиваются.

Мария Удовик