Главные новости за 22 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

За семь месяцев 2026 года курортно-туристическая отрасль Краснодарского края перечислила в региональный бюджет более 8 млрд руб. налогов, что на 2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. С начала года край посетили 13,6 млн туристов, а объем услуг, оказанных крупными и средними организациями санаторно-курортного и туристского комплекса за январь—июль, составил 64,6 млрд руб.

Производство скота и птицы на убой в Краснодарском крае за январь—август 2026 года составило 335,4 тыс. тонн, или 94% к уровню аналогичного периода прошлого года, а производство молока снизилось на 2,8%, до 1,13 млн тонн. При этом выпуск яиц вырос на 2,4%, до 938,9 млн штук, тогда как поголовье свиней сократилось на 65,1 тыс., овец и коз — на 12,4 тыс., птицы — на 900 тыс. голов.

В хозяйствах всех категорий Краснодарского края к 1 сентября намолот зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы составил 10,62 млн тонн, что на 11,6% больше показателя годом ранее, а урожайность выросла с 48 до 53,2 центнера с гектара. В частности, пшеницы намолочено 9,3 млн тонн (+15,3%), сахарной свеклы накопано 2,51 млн тонн (+19,8%), при этом уборка кукурузы и масличных культур находится на начальном этапе.

Общий объем капитальных вложений в строительство и реконструкцию ливневой канализации Краснодара до 2044 года оценивается в 505,3 млрд руб., при этом комплексная схема развития системы пока находится на стадии корректировки и согласования. В 2026 году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание ливневой канализации предусмотрено 1,72 млрд руб., из которых на 18 сентября освоено 871,1 млн руб., а общая протяженность сетей в городе составляет около 1,83 тыс. км.

Севастополь подвергался атакам все три дня выборов депутатов Госдумы, сообщил губернатор Михаил Развожаев, отметив, что из-за воздушных тревог голосование иногда приостанавливали, а людей направляли в укрытия. Выборы проходили 18–20 сентября, при этом в Севастополе было организовано досрочное голосование с 9 по 17 сентября.