Движение на перегоне «Двойная — Ельмут» в Ростовской области восстановили

Движение поездов на перегоне «Двойная — Ельмут» в Ростовской области восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Как следует из сообщения, 22 сентября в 20:05 железнодорожники завершили ремонтные работы и открыли второй путь. Сейчас составы курсируют по обоим путям в штатном режиме.

В ликвидации последствий схода вагонов участвовали около 500 железнодорожников, восстановительные поезда и тяжелая техника: краны, бульдозеры, экскаваторы. Работы велись практически круглосуточно.

На поврежденном участке убрали сошедшие вагоны, восстановили контактную сеть и уложили 300 метров нового железнодорожного полотна. Для координации действий по устранению последствий схода в РЖД функционировал оперативный штаб. Компания принимает все необходимые меры для возвращения движения в график.

Константин Соловьев