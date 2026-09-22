Главные новости за 22 сентября. Кавказ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что определен перечень проектов, которые возьмут в работу на следующий год по программе поддержки местных инициатив. В него вошли 150 проектов. На реализацию из краевого бюджета выделят 346 млн руб.

Арбитражный суд Дагестана отложил рассмотрение спора между ООО «Прогресс-88» и Минимуществом республики, назначив строительно-техническую экспертизу: ведомство требует с компании более 60 млн рублей за аренду объекта культурного наследия, который арендатор реконструировал.

Северная Осетия входит в десятку лучших регионов России по исполнению программы догазификации. По программе догазификации в республике заключили почти 4,3 тыс. заявок, газ подведен к более чем 3,8 тыс. домовладениям.

В Унцукульском районе Дагестана полицейские обнаружили мастерскую по переделке оружия и изъяли у четырех местных жителей более 800 патронов, гранаты, карабины и самодельные пистолеты. Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Министерство строительства Дагестана предупредило о возможной мошеннической схеме на продаже квартир. По последним данным ведомства, речь идет о 16 объектах капитального строительства: 15 расположены в Махачкале, один — в Карабудахкентском районе.

В Ставрополе арестованы два врача-эксперта бюро медико-социальной экспертизы, которых обвиняют в получении взяток за оформление и продление групп инвалидности.