Главные новости за 22 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговоры подозреваемым в подготовке серии терактов в Мелитополе Запорожской области.

До конца 2026 года в десяти муниципальных образованиях Ростовской области заработают центры активного долголетия. Открытие первого Центра медицины здорового долголетия состоялось 22 сентября в Ростове-на-Дону. Учреждение создано на базе КДЦ «Здоровье».

Аксайский районный суд Ростовской области 30 сентября начнет рассмотрение уголовного дела бывшего атамана станичного казачьего общества «Станица Ольгинская» Алексея Резникова и члена этого общества Романа Резникова. Первый обвиняется в мошенничестве с земельным участком, второй — в его легализации.

Крупные и средние организации Ростовской области по итогам января-июля 2026 года получили 121 млрд руб. прибыли. Почти половина финансового результата — 46,7% — сформирована предприятиями обрабатывающих производств.

Оборот организаций Ростовской области в январе—июле 2026 года составил 3,9 трлн руб., увеличившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности, торговли, транспорта и хранения, строительства, энергетики, гостиничного бизнеса и общепита, а также ряд других отраслей.

Арбитражный суд Ростовской области взыскал 135,4 млн руб. убытков с Марины Турянской, которая почти семь лет возглавляла ООО «Родные поля». Суд признал недобросовестными действия госпожи Турянской при оформлении задолженности четырех поставщиков сельхозпродукции: за день до отмены процентных условий она согласовала коммерческий кредит для должников, а затем исключила эти условия из соглашений. Кроме убытков, с бывшего директора взыскано 1,1 млн руб. госпошлины.