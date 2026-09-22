Прокуратура выявила нарушения трудовых прав моряков в Ростовской области

Волго-Донская транспортная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства на предприятии водного транспорта в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом послужили обращения старшего помощника капитана и вахтенного матроса теплохода. В ходе проверки правоохранители установили, что в июне теплоход вывели из эксплуатации, однако работодатель не внес изменения в штатное расписание, не перевел 12 работников в режим простоя и не выплатил предусмотренные компенсации.

Генеральному директору организации внесли представление. Оно было удовлетворено: нарушения устранили, а сотрудникам произвели перерасчет заработной платы на общую сумму более 430 тыс. руб. В отношении должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства, связанные с выплатой заработной платы и иных трудовых выплат). Результаты их рассмотрения находятся на контроле прокуратуры.

Константин Соловьев