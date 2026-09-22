В Дагестане определили критически важные объекты для защиты

В Дагестане состоялось внеплановое совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики. Об этом сообщил врио главы РД Федор Щукин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

По итогам оценки уязвимости сформировали региональный перечень критически значимых объектов, подлежащих защите. В число приоритетных вошли объекты энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуры, в том числе морской порт и аэропорт.

Участники заседания также рассмотрели вопрос координации между органами власти, хозяйствующими субъектами и силовыми структурами. Все принимаемые режимные меры должны быть синхронизированы с действиями правоохранительных и силовых ведомств, отметил господин Щукин.

Константин Соловьев