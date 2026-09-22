В Сочи объявили об угрозе применения безэкипажных катеров

В Сочи временно ограничили доступ к пляжным территориям и набережным из-за угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК). Решение принял городской оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

На побережье организовали речевое оповещение жителей и гостей курорта о возможной опасности. Спасатели и сотрудники охраны предупреждают людей с помощью громкоговорителей.

Жителей и гостей Сочи призвали соблюдать меры предосторожности и не посещать временно ограниченные для доступа территории. В случае возникновения нештатной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Мария Удовик