Полиция Краснодара начала проверку после сообщения о похищении девушки
Полиция Краснодара проводит проверку после сообщения очевидцев о возможном похищении девушки на улице Кирова. По факту обращения организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть УМВД России по Краснодару от очевидцев. По их словам, неизвестные похитили девушку на улице Кирова.
«В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий»,— говорится в сообщении регионального управления МВД.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и ведет розыск.