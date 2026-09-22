Полиция Краснодара начала проверку после сообщения о похищении девушки

Полиция Краснодара проводит проверку после сообщения очевидцев о возможном похищении девушки на улице Кирова. По факту обращения организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть УМВД России по Краснодару от очевидцев. По их словам, неизвестные похитили девушку на улице Кирова.

«В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий»,— говорится в сообщении регионального управления МВД.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и ведет розыск.

Мария Удовик