В Советском районе Ростова временно отключили горячую воду

В Советском районе Ростова-на-Дону временно отключили горячее водоснабжение из-за дефекта теплотрассы на проспекте Коммунистическом. Ограничения затронули дома на проспекте Коммунистическом, улицах 2-я Краснодарская и Стачки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На проспекте Коммунистическом горячая вода отсутствует в домах №21/4, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 25/1, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/2, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 32/1, 32/2, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 34/6, 35, 35/2, 35/3, 37, 37/1 и 37/2.

На 2-й Краснодарской без горячего водоснабжения остались дома №70, 70/1, 72, 74, 76, 76/1, 78, 78/1, 78/2, 78/3, 80, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/11, 80/12, 80/13, 82/1, 82/2 и 84. На улице Стачки ограничения действуют в домах №215, 215/1, 215/2, 215/3, 217/1, 217/2, 217/3, 219/2, 223/1, 223/2, 223/3, 225 и 225/2.

Ориентировочный срок восстановления горячего водоснабжения — 23 сентября 2026 года. Ответственной организацией указано ООО «РТС».

Мария Удовик