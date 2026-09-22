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В Сочи планируют привить от гриппа более 320 тысяч человек

В Сочи стартует сезонная прививочная кампания против гриппа. В рамках вакцинации совместно с министерством здравоохранения Краснодарского края планируется привить более 320 тыс. жителей и гостей города.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Вакцинация проводится для профилактики гриппа и его осложнений в предстоящем эпидемическом сезоне. Сделать прививку рекомендуется до конца октября, чтобы к пику заболеваемости успел сформироваться устойчивый иммунитет к вирусу.

Сезонная вакцинация начнется со следующей недели. Бесплатно сделать прививку можно будет в поликлиниках по месту жительства.

Кроме того, пройти вакцинацию можно будет в мобильном пункте, который разместят на площади Флага.

Мария Удовик

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