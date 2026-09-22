Начальницу вокзала в Ростовской области осудили на 7 лет за взятки от подрядчика

В Чертковском районе вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный бывшей начальнице железнодорожного вокзала станции Кутейниково Полине Низовкиной. Она признана виновной в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что с июля 2022 года по июнь 2023 года начальница вокзала оказывала незаконное содействие подрядчику ООО «Сервис Групп». Подчиненные по ее указанию исполняли обязанности по сопровождению маломобильных пассажиров вместо работников коммерческой фирмы. При этом Низовкина направила более 660 фиктивных заявок на оказание этих услуг, которые «РЖД» оплатило в полном объеме. За это она получила от представителей подрядчика взятки на общую сумму более 677 тыс. руб.

Чертковский районный суд Ростовской области приговорил Полину Низовкину к семи годам колонии общего режима. Помимо этого, ей назначен штраф в доход государства в размере двукратной суммы взятки — более 1,3 млн руб. Суд также запретил бывшей начальнице занимать должности, связанные с организацией работы железнодорожного транспорта, на срок два года. Сумму взятки конфисковали в пользу государства.

Осужденная и ее защитник обжаловали приговор в апелляционном порядке, однако судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда признала его законным и обоснованным, оставив без изменения.

Константин Соловьев