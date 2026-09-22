В КБР к поискам пропавших гидов на Дыхтау задействовали вертолет Ми-8

В Кабардино-Балкарии спасатели разыскивают двух альпинистов, которые перестали выходить на связь 20 сентября во время восхождения на Дыхтау (5 204 м) — вторую по величине гору Европы в Безенгийском ущелье. Об этом сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Абдуллах Гулиев на пресс-конференции в «ТАСС Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России по Республике Саха (Якутия Фото: Пресс-служба МЧС России по Республике Саха (Якутия

Отмечается, что пропавшие являются профессиональными горными гидами из Тольятти и Нижнего Новгорода. Абдуллах Гулиев сообщил, что контрольный срок возвращения пропавших истек.

«У них контрольный срок возвращения сегодня. Третий день связи с этой группой нет. Облет вертолетом провели, пока результатов никаких нет», — заявил он.

По словам начальника спасательного отряда, другая группа, находившаяся на том же заявленном маршруте, не встретила пропавших восходителей. «По заявленному маршруту там находилась еще одна группа, но они сказали, что эту двойку не видели. Это все усложняет, в каком районе их искать — пока задача сложная», — отметил он.

Поиски затрудняют неблагоприятные погодные условия, в том числе прошедшие дожди и возможные камнепады и оползни. К поисково-спасательной операции привлечен вертолет МЧС Ми-8.

Константин Соловьев