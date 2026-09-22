Житель Краснодара получил 3 года и 3 месяца за сообщение о минировании банка

Житель Краснодара Андрей Литвиненко получил 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении за заведомо ложное сообщение о минировании отделения банка. Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию на приговор Ленинского районного суда Краснодара и оставил его без изменений, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в июле 2025 года Литвиненко позвонил на горячую линию банка и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в отделении, расположенном в поселке Энем Республики Адыгея. Он заявил, что оставил там взрывное устройство, а сообщить о его местонахождении готов после поступления денег на его банковскую карту. Конкретную сумму мужчина не назвал.

Полученная информация была передана правоохранительным органам. Прибывшие на место сотрудники обследовали помещение, однако взрывного устройства не обнаружили.

Ленинский районный суд Краснодара признал фигуранта дела виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и назначил ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, с осужденного взыскали 16,4 тыс. руб. в счет возмещения имущественного ущерба.

Подсудимый обжаловал приговор. Краснодарский краевой суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, не нашел оснований для смягчения наказания. Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Мария Удовик