В КБР возбудили дело по факту мошенничества с кредитами

В Нальчике после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установили правоохранители, в 2024 году жительница республики предоставила в банк ложные сведения о месте работы, размере заработной платы и цели кредитования. Получив 2 млн руб. на покупку автомобиля, фигурант потратила их по своему усмотрению, а обязательства перед кредитным учреждением не исполнила.

Материалы проверки направили следователям для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в крупном размере). Ход расследования взят под контроль.

Константин Соловьев