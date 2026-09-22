В городе Шахты заменят аварийный водовод длиной более 300 метров

В городе Шахты приступили к подготовительному этапу капитальной замены аварийного участка водовода в переулке Енисейском, в районе швейной фабрики. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам министра, трубопровод неоднократно прорывался, из-за этого часто зимой на проезжей части возникали наледи. Образовывавшийся лед угрожал безопасности движения: водители были вынуждены совершать опасные маневры, что провоцировало заторы и повышало риск аварий.

В компании «УРСВ» приняли решение полностью заменить участок протяженностью более 300 м. Трубы среднего диаметра планируют уложить с использованием материалов, которые обеспечат герметичность и устойчивость к перепадам температур. На объект уже доставили спецтехнику, сейчас ведется пайка труб на поверхности. Земляные работы запланированы на 23 сентября.

Завершить замену водовода планируется во второй декаде октября. После этого повторные порывы будут исключены, а водоснабжение — стабилизировано при любых погодных условиях, отметила Антонина Пшеничная.

Константин Соловьев