В Краснодаре дело об обороте оружия лишенным гражданства пересмотрят заново

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и апелляционное определение по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия и направил его на новое рассмотрение судом первой инстанции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в июне 2025 года уроженец Армении, проживавший с семьей в Московской области, был задержан сотрудниками полиции в Краснодаре. При нем обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Советский районный суд Краснодара признал его виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Автомобиль супруги осужденного, на котором он передвигался в момент задержания, конфисковали. Апелляционная инстанция это решение поддержала.

Защитник осужденного и его супруга обжаловали приговор в кассационном порядке, оспаривая в том числе конфискацию автомобиля. Супруга настаивала, что автомобиль орудием преступления не являлся и был куплен на деньги, подаренные родственниками, для перевозки находящихся на иждивении несовершеннолетних детей. О наличии у мужа оружия, как утверждает женщина, она не знала.

Кассационный суд, как отмечается в сообщении, рассмотреть доводы по существу не смог: при изучении дела были выявлены нарушения. В частности, суды первой и апелляционной инстанций констатировали отсутствие отягчающих обстоятельств, располагая при этом сведениями о том, что на момент совершения преступления подсудимый был лишен гражданства РФ и незаконно находился на территории страны. Надлежащей правовой оценки этим обстоятельствам дано не было.

Судебная коллегия постановила передать дело на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства, а в отношении осужденного избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вопрос о законности конфискации автомобиля будет решаться в ходе повторного рассмотрения.

Константин Соловьев