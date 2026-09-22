На Кубани за неделю выявили 1,9 тысячи случаев ОРВИ и гриппа

На Кубани за минувшую неделю выявили 1871 случай заболевания гриппом и ОРВИ. Заболеваемость респираторными инфекциями в регионе остается ниже эпидемического порога в 6,3 раза. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На 38-й неделе среди заболевших — 649 детей. Более 65,3% заболевших составляют жители старше 15 лет. В структуре заболеваемости лидируют риновирусы.

За неделю в Краснодарском крае также зарегистрировали один случай гриппа типа В.

Роспотребнадзор рекомендует при ухудшении самочувствия ограничить контакты с окружающими. При появлении признаков заболевания следует оставаться дома и обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение.

«Ъ-Кубань» писал, что в школе №6 Каневского района Краснодарского края локализовали очаг острой кишечной инфекции, которой заболел 21 ребенок, четверых госпитализировали. После эпидемиологического расследования и проведения противоэпидемических мероприятий учебный процесс в школе возобновили.

Мария Удовик