Власти Анапы отчитались о ходе дорожных работ в станицах и селах

В Анапе продолжаются масштабные работы по обновлению улично-дорожной сети. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / max.ru / sbmaslova Фото: https: / max.ru / sbmaslova

«Ежедневно, без выходных, продолжаем масштабные работы по улучшению состояния улично-дорожной сети»,— написала Светлана Маслова.

По словам главы города, в Супсехе более чем на 1 тыс. метров улицы Горной выполнена проливка эмульсией, процесс продолжается. В станице Анапской работы активно идут на улицах Черноморской, Конституции, Пушкина, Анапской, Колхозной, Садовой, Горной и Краснодарской. Там проводится проливка эмульсией, планировка профиля с подсыпкой гранулята и уплотнение основания. На отдельных участках выполняется устройство и выравнивание дорожного полотна.

В станице Гостагаевской работы ведутся на улицах Урожайной и Украинской, где выполняется отсыпка фрезерованным асфальтобетоном (ФАБ) на значительных площадях.

Кроме того, в селе Юровка работы проходят на улице Кубанской, в селе Воскресенском — на Северной, в Цибанобалке также ремонтируется улица Северная. В Усатовой Балке выполняется устройство основания из ФАБ и обустройство примыкания дороги от улицы Красной к Чехова.

В селе Джигинка работы охватывают улицы Черноморскую, Азовскую и Виноградную, где идет проливка эмульсией и подготовка дорожного основания, добавила глава города.

Ранее сообщалось, что дорожные работы на курорте идут в соответствии с графиком. Дорожные бригады работают одновременно на нескольких объектах, в том числе в Джигинке, Витязево, Супсехе, Анапской, Цибанобалке и в самой Анапе. Помимо ямочного ремонта и восстановления грунтовых дорог, в задачи служб входят нанесение разметки, замена дорожных знаков и обрезка зеленых насаждений для обеспечения безопасной видимости на перекрестках. Такой комплексный подход позволяет не только улучшить качество дорожного покрытия, но и повысить общий уровень безопасности дорожного движения, отмечают власти.

Параллельно с работами в сельских округах продолжается обустройство пешеходной инфраструктуры в городе. В частности, завершается строительство тротуара на Анапском шоссе. Также ведется диагностика существующей системы ливнеотведения для выявления загрязненных участков, требующих последующей прочистки, и продолжается установка новых светофорных объектов на улице Ленина. Эти меры направлены на повышение безопасности как пешеходов, так и водителей, а также на снижение риска подтоплений в период обильных осадков.

Ранее глава Анапы Светлана Маслова рассказала «Ъ-Кубань», что власти города изменили подход к ремонту дорог. По ее словам, администрация провела инвентаризацию улично-дорожной сети: объехала все дороги, выявила дефекты, определила необходимые виды работ и нашла дополнительные средства за счет экономии. От капитального ремонта в центре Анапы, где дорожная ситуация менее острая, мэрия отказалась и перераспределила финансирование на участки, непригодные для проезда.

Александра Локтионова