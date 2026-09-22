На фестивале «Александровская крепость» в Усть-Лабинске выступит «Отава-Е»

В Усть-Лабинске и хуторе Аргатов 3–4 октября пройдет VII фестиваль традиционной казачьей культуры «Александровская крепость». Организатором выступает Центр кубанской казачьей культуры «Казачья воля» при поддержке фонда «Вольное Дело» Олега Дерипаски. В программу войдут концерты фольклорных коллективов, ремесленные мастер-классы, театральные постановки, народные игры, православные мероприятия и презентация нового культурного пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Рыжков Фото: Вячеслав Рыжков

Основные мероприятия 3 октября пройдут на сцене хутора Аргатов. Открытие фестиваля состоится в 12:00, после чего выступят обладатели гран-при конкурса «Александровская крепость» разных лет. С 14:00 до 16:00 пройдет программа «Как у нашего широкого двора» с участием казачьих фольклорных коллективов из разных регионов России и мастер-класс по хороводам. В 16:00 начнется концерт традиционной казачьей песни с участием петербургского ансамбля «Братина». Затем состоится интерактивная казачья вечерка с традиционными молодежными играми. Первый день завершит концерт с участием ансамбля «Криница», группы «Притоп Тритона», музыкального проекта «Сестренка» и певицы Miravi.

4 октября концертная программа продолжится выступлениями ансамблей «Казачья удаль» из Волгоградской области и «Вольница» из Самары. Также состоится концерт «Ой, да на славной было на реке» с участием фольклорных коллективов из Свердловской области и Санкт-Петербурга. С 16:00 до 19:00 пройдет гала-концерт дипломантов и лауреатов Всероссийского конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость» с награждением победителей. Завершит концертную программу группа «Отава-Е».

Фестиваль «Александровская крепость» проводится с 2020 года. В этом году его программа объединит несколько площадок в Усть-Лабинске и хуторе Аргатов, а участниками станут коллективы и исполнители из разных регионов России.

Вячеслав Рыжков