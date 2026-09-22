Ливни в Сочи не затронули туристическую инфраструктуру

В выходные в Сочи прошел ливень — за сутки выпало более 100 мм осадков. Это привело к подтоплению дорог и прилегающих территорий, однако туристическая инфраструктура, по данным туроператоров, не пострадала, сообщает АТОР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как рассказал руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let's Fly Сергей Васин, осадков выпало много, что вызвало подтопление улиц, дорог и образование пробок. Пляжная инфраструктура немного пострадала, поскольку с гор спускалась вода, но центральной части Сочи это не коснулось.

В пресс-службе национального туроператора «Алеан» отметили, что проливные дожди — обычное явление для субтропиков в этот период года. Пляжную полосу размыло, но последствия устранили уже на следующий день. Туристическую инфраструктуру стихия не затронула, просьб о переселении от туристов не поступало.

В Pegas Touristic также подтвердили, что необходимости в переселении туристов из отелей не было. Там добавили, что сейчас на курорте установилась теплая погода без осадков.

При этом туристам не стоит терять бдительность. По данным синоптиков, ухудшение погоды прогнозируется днем и до конца суток 23 сентября, а также в течение 24 сентября.

Алина Зорина