Депутатам Саратовской облдумы предлагают урезать пенсии

В Саратовскую областную думу внесен законопроект, сокращающий размер пенсий для депутатов и повышающий требования к стажу. Об этом сообщили в в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Авторами инициативы выступили спикер регионального парламента Алексей Антонов и депутаты Андрей Еремин, Гагик Киракосян, Роман Грибов, Сергей Овсянников, Ирина Колесникова и Кирилл Лаврентьев. Мера направлена на снижение нагрузки на бюджет области.

Законопроект предлагает увеличить минимальный стаж работы в парламенте в пять раз. Также планируется сократить саму надбавку: общая сумма пенсии и доплаты уменьшится до 30% ежемесячного вознаграждения при стаже 5–10 лет и до 35% — при стаже более 10 лет. Сейчас надбавка составляет 55% при стаже от года до трех лет и 75% — при стаже свыше трех лет.

Нина Шевченко